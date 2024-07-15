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Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için şehitlikte tören

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15 TEMMUZ darbe girişiminde şehit olanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'da kabirleri başında törenle anıldı.

15 TEMMUZ darbe girişiminde şehit olanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'da kabirleri başında törenle anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile polisler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi. Cevdet Yılmaz ve Bakan Yerlikaya, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Yılmaz ve Yerlikaya, gözyaşı döken şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz ve Yerlikaya ile beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polislerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Polis şehitliğindeki ziyaret sırasında darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç, Yılmaz ve Yerlikaya'ya "Oğlumun intikamını ne olursun alın" dedi. Yerlikaya da "İnşallah. 8 yıldan beri bunları temizliyoruz. Bunlara karşı her zaman dikkatli olacağız. Bu yıl, 1700'ün üzerinde adam tutukladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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