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Ankara'da 15 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Ankara'da 15 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Ankara'da bir ikamete düzenlenen operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bir ikamete düzenlenen operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta bir adrese düzenledikleri operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirdi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler

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