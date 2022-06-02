Ankara'da 15-17 Haziran'da "Arkeoloji Şurası" düzenlenecek - Haberler

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Ankara'da 15-17 Haziran'da "Arkeoloji Şurası" düzenlenecek

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Ankara'da 15-17 Haziran'da 'Arkeoloji Şurası' düzenlenecek

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15-17 Haziran'da Ankara'da "1. Arkeoloji Şurası" gerçekleştirecek.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15-17 Haziran'da Ankara'da "1. Arkeoloji Şurası" gerçekleştirecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, şurada, Bilim ve Araştırma, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Eğitim, Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültür Politikaları, Kurum ve Yasalar, Kültürel Miras ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan 11 komisyon, hazırladıkları raporları tartışacak.

Arkeoloji ve yakın ilgili bilim alanlarının bilim, araştırma, meslek, eğitim, halkla ilişkiler gibi konularda teori ve uygulama açısından geldiği düzeyin tanımlanacağı şurada, sorunlara çözümler önerilecek, ideal bilimsel-kurumsal gelecek için yol haritası oluşturulacak, öncelikli eylem alanları belirlenecek.

Strateji belirlemeye katkı vermeyi ve ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmayı hedefleyen şura, tüm sonuçları değerlendirerek arkeoloji dünyasına ve Enstitü yönetimine hem kısa hem de uzun vadeli yol haritası belirleyecek.

Şura sonunda Türk arkeolojisi için bir deklarasyon da oluşturulacak.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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