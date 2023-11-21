Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 14 araç karıştı ve 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere nakledildi ve sağlık durumları iyi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'da iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil duramayarak birbirine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

"Biz durunca arkamızda araçlar art arda çarpmaya başladı"

Kazanın mağdurlardan Burak Tüzenlik," "Önümüzde bir kaza oldu. Durmak zorunda kaldık. Biz durunca arkamızda araçlar art arda çarpmaya başladı. Birkaç araç devrildi, kötü durumda. Kazaya karışan 14 araç var. 7 - 8 de yaralı var. Çok sayıda ambulans geldi. Yaralıları hastaneye sevk ettiler. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıları çıkardı. Polis ekipleri de geldi. Dikkatli olmak gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.