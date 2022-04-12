Ankara'da 134 özel halk otobüsü kontak kapattı - Haberler

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Ankara'da 134 özel halk otobüsü kontak kapattı

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Ankara'da 134 özel halk otobüsü kontak kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin farklı noktalarında 12 hatta hizmet veren 134 özel halk otobüsünün çalışmama kararı aldığını duyurdu.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin farklı noktalarında 12 hatta hizmet veren 134 özel halk otobüsünün çalışmama kararı aldığını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) bünyesinde kent merkezinde 12 hatta hizmet veren 134 özel toplu taşıma aracının (ÖTA) çalışmama kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu hat ve güzergahlarda kuruluşumuz araçlarıyla tüm imkanlarımız seferber edilerek hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacaktır. Bilindiği üzere özel toplu taşıma araçları, 10 Mart 2022 tarihinde de hizmet vermemiştir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların sözleşmeye aykırı olarak ikinci kez hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır."

AA / Ömer Olcay - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Haberler

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