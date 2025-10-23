Ankara'da 118 Suçtan Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Ankara'da 118 ayrı suçtan aranan kişi, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan toplam 182 ayrı suç kaydı bulunan ve 118 ayrı suçtan aranan S.Ö'nün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Çankaya'da yakalanan S.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.