Ankara'da 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış programı düzenlendi

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış programı birçok yabancı sağlık bakanının katılımıyla Ankara'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 24-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış programı yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge'nin yer aldığı programa birçok ülkenin sağlık bakanı konuşmacı olarak katıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Kluge, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin işbirlikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunu belirterek "Avrupa bölgesinde hiçbir ülke bu kadar hasta, yaralanmış çocuğu Gazze'den alıp Türkiye'ye getiremedi, kendisi götüremedi. Türkiye'ye bu anlamda teşekkür borçluyuz." dedi.

Türkiye'nin sağlık sistemini güçlendirmeyi sürdürdüğüne işaret eden Kluge, "Sizin programınız DSÖ'nün vizyonuyla ve 5 önceliğiyle örtüşüyor. Bu 5 öncelik kapsamında yapacağımız çalışmalarda da Türkiye'nin deneyiminden faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

Kluge, sağlık güvenliğinin artırılmasının önemine işaret ederek Türkiye'nin deprem hazırlığı konusunda bir dünya lideri olduğunu vurguladı ve bulaşıcı hastalıklara mücadelesine işaret etti.

Sağlıklı yaşlanmanın DSÖ için bir strateji olduğuna değinen Kluge, Türkiye'de yaşlılara saygı geleneğinin ve erken tanı konusunda başarılı öykülerin bulunduğunu kaydetti.

Kluge, iklim değişikliğinin sağlığa olumsuz etkilerine değinerek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'yi tebrik etti.

Geleceğin sağlık sistemlerinin de büyük önem arz ettiğini belirten Kluge, Türkiye'nin hasta yönetim platformunun oldukça inovatif bir sistem olduğunu söyledi.

Sağlıkta yenilikçi sistemler

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır'ın Akdeniz'in iki yakasında çok büyük bir nüfusun muhafızı olarak yer aldığını vurguladı.

İkili işbirliğinin yakın dönemde giderek önem kazandığını dile getiren Abdulgaffar, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) bünyesindeki ortak çalışmalardan ve Mısır'ın sağlık alanındaki başarılarından bahsetti.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev de Türk dünyasının sağlık ve bilim alanındaki ortak çalışmalarına işaret etti.

Teknolojiyi esas alan ve değişiklikleri yakalayabilen bir sağlık sisteminin gerekliliğini vurgulayan Musayev, ülkesinin tıpta kaydettiği ilerlemeler hakkında konuştu.

Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze de daha yenilikçi ve dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulmasının öneminin altını çizerek ülkesinde sağlıkta kaliteyi ve eşitliği artırmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki imalat kapasitesinin çok büyük olduğuna işaret eden Sarjveladze, ikili işbirliğinin ortak ilerleme konusunda büyük katkı sunduğunu belirtti.

Sağlık alanında işbirlikleri

Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren de Türkiye ile karşılıklı işbirliğinden güç alarak ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sağlık finansmanı sistemi alanındaki çalışmaların meyvesini verdiğini aktaran Chinburen, sağlıkta sürekli izleme ve takip anlamında Türkiye'nin deneyimlerinden istifade edecekleri çok şey olduğunu vurguladı.

Nijer Sağlık Bakanı Garba Hakimi de kurultaya davet almaktan gurur duyduğunu paylaşarak Nijer ve Türkiye'nin sağlık alanındaki işbirliğinin giderek artması yönünde umutlu olduğunu dile getirdi.

Sağlık teknolojileri alanında Türkiye'den destek gördüklerini ifade eden Hakimi, taraflar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının iki ulusun yararına sürdüğünü kaydetti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Azir Aliu, sağlık sektöründe bir yandan sıkıntılar yaşandığını, diğer yandan teknolojilerin geliştiğine dikkati çekerek, reform yapmadan önce durum tespiti yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.

Dijitalleşmenin bir tercih değil, kapı olduğunu aktaran Aliu, bütün sağlık sistemlerinin bu kapıdan geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tıpta önleyici tedbirler

Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal de sağlığın hastane içinde değil, hastane duvarlarının ötesinde önleyici tedbirlerle başladığını dile getirerek, sağlığın çocuklara dünyaya gelir gelmez aşı yapılmasıyla başladığını vurguladı.

İlaç üretimi, araştırma geliştirme, ulusal tıp kayıt sistemi gibi konularda Türkiye ile ortak çalışmalara işaret eden Kemal, ülkesinde sağlık sektöründe yapılan çalışmalara değindi.

Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar da Somali ve Türkiye arasındaki işbirliğin temelinde sağlığın yer aldığını belirterek Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu başarılı ortaklığın bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tutarlı, sürekli ve zamanındaki desteklerini takdirle karşıladıklarına dikkati çeken Abubakar, ülkesindeki sağlık kurumlarının güçlendirildiğini anlattı.

Kurultay ortak projeler için fırsat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de kurultayda yer alan Aziz Sancar'a tüm dünyanın saygı duyduğunu vurgulayarak Sancar için "KKTC bayrağını taşıyan bir vatandaşım, fahri büyükelçimiz." ifadesini kullandı.

Kurultayın sağlık alanında ortak projeler gerçekleştirmek, ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak ve işbirliklerini artırmak için önemli bir fırsat olduğuna değinen Dinçyürek, ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Dinçyürek, KKTC'de 1-4 Mayıs tarihlerinde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in düzenlediğini anımsatarak festivalin ülkesine önemli bir motivasyon sağladığını ve Türkiye'nin vizyonunun nereye doğru gittiğini gösterdiğini vurguladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Sayed Sajjad Razawi de Türkiye ile İran'ın sağlık alanında halklara fayda sağlayabilecek komşu iki ülke olduğuna işaret ederek köklü işbirliğine sahip olduklarını belirtti.

Ülkesinin yaptırımlara rağmen ilaç üretimi ve tıp eğitimi alanında önemli adımlar attığını kaydeden Razawi, yabancı paydaşlarla ortak çalışmaların halkların faydasına olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Salagay, Rusya ve Türkiye arasında sağlık alanındaki işbirliğinin gelişmeyi sürdürdüğünü aktararak, vatandaşların yararına genişletebilecek büyük fırsat bulunduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sonrasında sağlık alanında optimal mimariyi kurmanın bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Salagay, Rusya sağlık sistemindeki gelişmelerden bahsetti.