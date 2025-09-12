Ankara'da 11 Ton Uygunsuz Gıda Ürünü İmha Edildi

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak yapılan incelemelerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir gıda için sahadayız. Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü muhafaza altına alınarak incelemeye tabi tutuldu. Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürün ise imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu doğrultuda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."