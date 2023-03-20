Ankara'da 106 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 106 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildiğini, 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün 3 depo ve bir araçta arama yapıldı.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 6 milyon 890 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 106 bin 610 paket kaçak sigara, 261 kilogram tütün ve 550 bandrol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.