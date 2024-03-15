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Ankara'da 100 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı, Dolapta Yakalandı

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Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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