Ankara'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Siber Dolandırıcı Yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y'yi Polatlı'da düzenledikleri operasyonla yakaladı. A.Y, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ankara'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, siber suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "siber dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y'nin, Polatlı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel