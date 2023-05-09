ANKARA'DA 10 ÜLKENİN EĞİTİMLİ 'NARKOTİK' KÖPEKLERİ YARIŞIYOR-E

TİCARET Bakanlığı'nca Ankara'da 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası' başladı. 3 gün sürecek yarışmada Türkiye'yi 14 aylık Alman çoban köpeği 'Nobel' temsil ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası', Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde başladı. 3 gün sürecek yarışmada Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan'dan eğitimli köpekler yeteneklerini sergileyecek. Türkiye adına Bakanlık tesislerinde yetiştirilen 14 aylık Alman çoban köpeği 'Nobel' rakipleri ile yarışacak.

'224 DEDEKTÖR KÖPEK VE 36 YAVRUYA SAHİBİZ'

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, gümrük kaçakçılığı ile mücadelede personelin en önemli yardımcılarından birinin dedektör köpekler olduğunu belirterek, Bakanlık olarak bundan 27 sene önce ilk defa Emniyet Genel Müdürlüğü ile yetiştirdiğimiz dedektör köpek ile bu yola çıktık. Bugün ise geldiğimiz noktada, teknik altyapısı ve beşeri kaynağıyla kapasitesini kanıtlayarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından 'Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi' olarak ilan edilmiş tesisimizde, deneyimli eğitmenlerimiz tarafından yerli ve yabancı ırklar 'narkotik', 'çay-tütün', 'patlayıcı-silah-mühimmat', 'canlı insan', 'nakit' ve 'asayiş' alanlarında yetiştiriliyor. Ayrıca yeni bir alan ekleyerek 'teknoloji' köpeği yetiştirme konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çoğunu kendimiz yetiştirdiğimiz, bununla birlikte ulusal ve uluslararası kurumlarla yürüttüğümüz proje ve iş birlikleriyle edindiğimiz dedektör köpekler dahil olmak üzere taşrada ve merkezde görev yapan 224 dedektör köpeğe ve 36 yavruya sahibiz dedi.

Şampiyona kapsamında gerçekleştirilecek, 'kutu araması', 'oda araması', 'araç araması' ve 'itaat' etapları için sıralama kurası çekildi. Etapların tamamlanmasının ardından en yüksek puana ulaşan köpeğe ve eğitmenine kupa ödülü, katılım sertifikası ve köpeğe özel hediyeler verilecek. (DHA)