Ankara'da 10 Kasım Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Güncelleme:
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı nedeniyle Ankara'da bazı yollar saat 01.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

(ANKARA) - Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma  nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılı dolayısıyla yarın Anıtkabir'de düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu çerçevede ihtiyaç olması halinde saat 01.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
