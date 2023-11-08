Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Dolayısıyla Yollar Kapatılacak

Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programlar nedeniyle belirli yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 2023 Cuma programlar düzenleneceği, bu nedenle ihtiyaç olması halinde yarın saat 21.00'den itibaren programların bitimine kadar bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının istendiği açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

"GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı."