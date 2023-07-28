Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik kısa süreli olarak aksadı. Kazanın ardından ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.