Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik kısa süreli olarak aksadı. Kazanın ardından ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Aydan Caddesi'ndeki yokuşta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle caddedeki trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.