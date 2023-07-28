Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine çarptı ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın sebebi olarak sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi gösterildi. Kaza sonucunda cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Aydan Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuncay B. yönetimindeki 34 FDZ 505 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı ilerlediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın meydana geldiği yolun dik bir yokuş olması sebebiyle kaza zincirleme kazaya dönüştü. 10 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.