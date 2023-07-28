Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.