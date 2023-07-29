Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara'da 1 milyon lira değerinde sahte alkol ve elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir ton 420 litre etil alkol, 7 bin 700 paket sarma sigara ve 500 adet elektronik sigara bulundu. 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara'da 1 milyon liralık sahte alkol ve elektronik sigara ele geçirildi

ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara'da 1 milyon lira değerinde sahte alkol ve elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde insan sağlığına zararlı merdiven altı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol ve Türkiye'de tüketimi yasak olan akciğerlerde ağır tahribat meydana getiren elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bir ton 420 litre etil alkol, 7 bin 700 paket sarma sigara, 500 adet elektronik sigara ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.