Ankara'da 1 Milyon 365 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ankara'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL olan 1 milyon 365 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL olan, 1 milyon 365 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara'nın Mamak ilçesindeki adreste kaçak tütün ürünleri depolandığı bilgisi elde edildi. Adresteki şüpheli hareketliliği izleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, depodan sevkiyat yapılacağı sırada baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada koliler içerisinde yüklü miktarda makaron bulunduğu anlaşıldı. Makaronların 505 bininin dolu, 860 bininin ise boş olduğu tespit edildi. Toplamda 1 milyon 365 bin kaçak makaron ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.