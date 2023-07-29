Ankara'da 1 Milyon 365 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ankara'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 365 bin makaron ele geçirildi. Kaçak tütün ürünleri depolandığı tespit edilen adreste yapılan baskında kaçakçılar yakalandı. Ele geçirilen kaçak makaronun piyasa değeri 1,3 milyon lira olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 365 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri Ankara'nın Mamak ilçesinde bir adreste kaçak tütün ürünleri depolandığını tespit etti. Söz konusu adres ekiplerce takibe alınırken, kaçakçılar depodan sevkiyat yapılacağı esnada ani bir baskınla yakalandı.

Depodaki kolilerde yüklü miktarda makaron bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen 505 bini dolu toplam 1 milyon 365 bin kaçak makaronun piyasa değerinin 1,3 milyon lira olduğu hesaplandı.

Operasyona ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.