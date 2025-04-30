Ankara'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlamaları Başlıyor

(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları bu yıl 4 farklı yerde yapılacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKM önünden Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek ve kutlama da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak. Türkiye Kamu-Sen, Kolej Meydanı'nda; Memur-Sen ise Anıtpark'ta 1 Mayıs'ı kutlayacak. Türk İş ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ATO tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamasının Tandoğan Meydanı'nda yapılacağı bildirildi. Saat 12.00'da AKM Metro çıkışında buluşulacak ve Tandoğan Meydanı'na yürünecek. Miting ise saat 13.30'da burada olacak. Saat 15.00'da da Erdal Güney konser verecek.

Türk-İş ise Başkanlar Kurulu kararı ile her bölge başkanlığının kendi şehrinde kutlamasına karar verdi. Buna göre, Türk İş 1 Mayıs'ta Ankara'da saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Memur-Sen Konfederasyonu ise merkezi kutlamalar için Ankara'yı seçti. Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla emekçiler Bahçelievler'deki Anıt Park'ta saat 11.00'da bir araya gelecek.

Türkiye Kamu-Sen de Kolej Meydanı'nda saat 12.00'da bir araya gelecek.