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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Ankara'da DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. Katılımcılar, çeşitli pankart ve dövizlerle yürüyerek Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, sağanağa rağmen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı.

Buradan "İş, ekmek, özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve dövizlerle yürüyen grup Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Polis noktalarında arandıktan sonra kutlama alanına giren katılımcılar, taşıdıkları pankart ve flamalarla renkli görüntüler oluşturdu.

Meydana kurulan platformdan bazı sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler konuşma yaptı.

Program, konserin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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