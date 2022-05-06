Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

AA - Taner Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kadının öldüğü, oğlunun da yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kadının öldüğü, oğlunun da yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı.

Kırsaldaki Meyil Aliefe Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında dün akşam çıkan ve A.Ö'nün (53) av tüfeğiyle öldürüldüğü, oğlu E.Ö'nün (32) ise yaralandığı kavganın zanlısı E.S'nin (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.S, tutuklandı.

Kavgada yaralanan E.Ö'nün ise Ankara Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Cinayet, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title