Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, bir kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Tüm hareketleri izlenen araç durdurularak operasyon düzenlendi.

Aracın kasasında sebze kasalarının altına gizlenmiş, çuvallar içerisindeki 1 ton 400 kilogram kaçak tütüne ve araca el konuldu.

Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.