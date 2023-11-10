Ankara'da 09.05'te hayat durdu
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ANKARA'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat durdu.
ANKARA'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında saygıyla anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, sirenler çalmaya başladı. Bu sırada trafikteki araçlarını durduran sürücüler, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar, belediyenin temizlik işçileri saygı duruşuna geçti. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren vatandaşlar, kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel