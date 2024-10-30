Üye Girişi
Haberler

ANKARA 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül

ANKARA 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle 2 Eylül'de ilkokullarda resim, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmanın ödül töreni, MEB Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı.

'EN ÖNEMLİ KAZANIMLARDAN BİRİ'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, Cumhuriyet'in her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin; dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, Sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bilimsel düşünceye ve demokratik değerlere bağlı bir toplum olma yolunda atılan önemli bir adımdır. Bizim Cumhuriyetimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Büyük tecrübelere dayanır. Cumhuriyet için şehit verdik, büyük mücadelelerde galip geldik. 'Köklerden geleceğe' düsturuyla yol almak gerektiğini düşünüyoruz. Köklerimizde kodlanmış bulunan büyük ve bağımsız bir devlet olma iştiyakının neticesidir, Cumhuriyet. Bugün sahip olduğumuz değerlerin hepsi de milletimizin var olma mücadelesinde, tecrübesinde ve kültürel birikiminde gizli. Sizleri bundan sonraki çalışmalarınızda bu birikimden, içinde bulunduğunuz çağın imkanlarından faydalandığınız kadar faydalanmaya; saygıyla, özenle bizi Cumhuriyet'e kavuşturan kültürden beslenmeye davet ediyorum dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Resim değerlendirme komisyonunca seçilen 44 eser de bakanlık fuaye alanında ziyarete açıldı.

Haber-Kamera Ruken KADIOĞLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Güncel Sanat

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 30-31 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.