Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaköse, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafına oy veren Karaköse, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesini seçti.

Gökhan Karaköse, "Haber"de ise Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" başlıklı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, SpaceX Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmadan önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yakınlarını selamladığı fotoğrafa oy verdi.

"Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" karesini oylayan Karaköse, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını seçti.

Karaköse, oylamanın ardından Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ederek, "AA muhabirlerine dünyanın dört bir yerinden bu fotoğrafları zor şartlarda çekip bizlerin beğenisine sundukları için çok teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.