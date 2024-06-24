Üye Girişi
Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bayramlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan ile başsavcıvekilleri, adliye bahçesinde bir araya geldikleri muhabirlerin bayramını kutladı. Bayramlaşma töreninde muhabirlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bayramlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan ile başsavcıvekilleri, adliye bahçesinde bir araya geldikleri muhabirlerin bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninde muhabirlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Yargı Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title