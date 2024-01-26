Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaköse, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi"ne oy veren Karaköse, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçti.

Gökhan Karaköse, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu anın sevinç fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karesini oylayan Karaköse, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" fotoğrafını seçti.

Karaköse, oylamanın ardından Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in yüz yılı aşkın köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Objektif, tarafsız ve doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasında Anadolu Ajansının önemini vurgulayan Karaköse, AA'nın özellikle adli konularda halkın manipülasyona ve dezenformasyona maruz bırakılmamasında değerli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Karaköse, "Buradan dünyanın birçok noktasında görev yapan AA muhabirlerine ve yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.