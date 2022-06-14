Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında aranan eski binbaşı tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2018'den beri aranan eski binbaşı Yunus Akdemir tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2018'den beri aranan eski binbaşı Yunus Akdemir tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve 2018'den bu yana arandığı öğrenilen eski binbaşı Yunus Akdemir, buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. AA / Serdar Açıl - Güncel Cumhuriyet Ankara Güncel Haberler

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