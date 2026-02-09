Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de Stajyer Öğrencilere İstismar Davasında Verilen Tahliyelere İtiraz Etti
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.