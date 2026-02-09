Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de Stajyer Öğrencilere İstismar Davasında Verilen Tahliyelere İtiraz Etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında yargılanan 5 sanıktan tutuklu olan 4'ünün tahliye kararına itiraz etti.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

