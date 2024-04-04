Ankara'daki hurdacılar sitesindeki yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

CHP lideri Özel: Gaziantep ve Samsun'da 1'nci parti olmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider
İmamoğlu: Tuzla Belediye Başkanı 2 Nisan günü 62 milyonluk ihale yapıp birilerine vermiş
YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını geri çekti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı