Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Demir Yumruk Operasyonu"Nda Şüpheli İfadelerinin Servis Edildiği İddiaları İçin Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk Operasyonu'ndaki şüpheli ifade ve tutanaklarının FETÖ'ye sızdırıldığı iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Ankara Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak bugün yapılan yazılı açıklamada; operasyon kapsamında yer alan şüphelilerin ifadesinin halen firari olan FETÖ üyelerine sızdırıldığı ve FETÖ üyelerinin gerçeği yansıtmayan video ve paylaşımlarında bu tutanakları kullandığının tespit edildiği bildirildi. Konunun araştırılması için kolluğa talimat verildiği belirtilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda Demir Yumruk Operasyonu olarak bilinen soruşturmamız kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ ye servis edildiği, halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir."

ANKA / Güncel