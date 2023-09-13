Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi
Kaynak: AA / Güncel