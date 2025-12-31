Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'te 331 bin dosyayı karara bağladı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı içinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, toplam 331 bin 2 dosya karara bağlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılına ilişkin faaliyet verileri açıklandı. Paylaşılan veride, geçen yıldan devreden dosya sayısı 347 bin 820, bu yıl gelen dosya sayısının 328 bin 613 olduğu bildirildi. Buna göre, yıl içerisinde yürütülen soruşturmalarda toplam 331 bin 2 dosya karara bağlandı. Karara bağlanan dosyaların 168 bin 786'sında kovuşturmaya yer olmadığına, 8 bin 805'inde ise soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Soruşturmalar sonucunda; ağır ceza mahkemelerine 12 bin 2, çocuk mahkemelerine 2 bin 809, çocuk ağır ceza mahkemelerine 732, asliye ceza mahkemelerine 48 bin 720, fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerine ise 343 iddianame sevk edildi. Ayrıca 33 bin 436 dosyada birleştirme, 43 bin 115 dosyada yetkisizlik, 429 dosyada görevsizlik kararı verildi. Yıl içerisinde 599 fezleke hazırlanırken, 11 bin 226 dosyada talepname düzenlendi.