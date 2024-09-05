Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci 2024'te Başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Yılmaz, dezenflasyon sürecinin olumlu etkilerinin 2024 yılı Haziran ayında hissedilmeye başlanacağını belirtti. Yılmaz, ekonomi yönetiminin etkin adımlar attığını ve bu süreçle birlikte fiyat istikrarının sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Dezenflasyonun, enflasyonun kontrol altına alınmasında önemli bir aşama olduğunu ifade etti.
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başlamıştır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel