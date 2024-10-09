ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır
Ankara.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır
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