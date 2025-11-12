Ankara -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabul etti /Haber eklendi

Haberler

Ankara -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabul etti


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabulünde, "Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabulünde, "Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabul etti. Erdoğan, "Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız da dayanışmamız da katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır" ifadelerini kullandı.

'SÜRGÜNÜN ACISINI HALA YÜREĞİMİZDE'

Erdoğan, Ahıska Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere, çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda gördüğünü kaydederek, "Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine, Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarımıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz. 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor. Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın bilhassa sürgünün tanığı olan coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz" dedi.

'İKİNCİ ETAP KONUTLARI HIZLA İNŞA EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaştan etkilenerek Türkiye'ye gelen 5 bine yakın Ahıska Türkü'nün temsilcilerini görmekten bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Malumunuz, ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis-Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik, ikinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel, 2015'te aldığımız kararla, Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan- Üzümlü ve Bitlis-Ahlat'ta iskan etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum, ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
