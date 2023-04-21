ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu' nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.
ANKARA /DHA
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel