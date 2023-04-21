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ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu' nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı

ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu' nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.

ANKARA /DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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