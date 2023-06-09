Ankara Çubuk'ta Süpermarketin Malzeme Deposunda Yangın Çıktı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde bir süper marketin malzeme deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Yangın elektrik ve telefon direklerine sıçrayınca ekipler tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Berat Caddesi üzerinde, Paşa Mezarlığı yanında, saat 1600 sıralarında, 4 katlı binanın en alt katında bulunan depo kısmında başladı. Neden başladığı henuz bilinmeyen yangında, depoda bulunan plastik kasaların tutuşması sonucu mahalleyi siyah dumanlar kapladı. Marketten çıkan dumanları gören vatandaşların durumu 112 acil servise ihbar etmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen itfaiye personelleri ve bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından, olay yerine gelen ambulansta tedavi uygulandı. Yangının meydana geldiği binada ve marketin depo kısmındaki malzemelerde maddi hasar meydana geldi.

Telefon ve elektrik direğine sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına aldıktan sonra tedbir amaçlı olarak bölgedeki enerjiyi kesti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)