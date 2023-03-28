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Ankara Çubuk'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Güncel Haberler

Ankara Çubuk'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir araçta hasara yol açtı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir araçta hasara yol açtı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Sokak'ta rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bölgeye gelen Çubuk Belediyesine bağlı ekiplerin devrilen ağacı kaldırması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Gümüş Güncel Haberler

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