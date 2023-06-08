Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışları Başladı

Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Pazarda yoğunluk yaşanırken, alıcılar ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Pazarın sorumlusu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, alışveriş için gelenlere sağlık kontrolünden geçen ve belgeleri tam olan kurbanlıkları tercih etmelerini önerdi. Çubuk Canlı Hayvan Pazarı, İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarlarından biri olarak biliniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala belediyeye ait canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

Çubuk-Şabanözü kara yolunda bulunan Çubuk Canlı Hayvan Pazarı, birçok ilden gelen satıcılar tarafından tercih ediliyor.

Yoğunluğun yaşandığı pazarda zaman zaman alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Hayvan Pazarının sorumlusu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, yaptığı açıklamada, alışveriş için gelenlere sağlık kontrolünden geçen ve belgeleri tam olan kurbanlıkları tercih etmelerini önerdiklerini bildirdi.

Çubuk'taki pazarın, İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarlarından olduğunu vurgulayan Kılınç, ilçedeki besicilerin yanı sıra Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden kurbanlıkların getirildiğini anlattı.

Bayramın yaklaşmasıyla hareketliliğin arttığını dile getiren Kılınç, "Çubuk Canlı Hayvan Pazarı, fiyatların belirlenmesinde lokomotif oluşturuyor. İlçemizde aynı zamandan ahırlardan da kurbanlık satışı ve kesimi yapılmaktadır. Pazarımıza gelen hayvanlarımızın sağlık raporu, pasaportları kontrol ediliyor. Bu nedenle de buradan alınan kurbanlıklardan bir sorun yaşanmaz." diye konuştu.

Kılınç, gün içinde pazara 600 büyükbaş, 1700'e yakın küçükbaş hayvanın getirildiğini, bu sayının bayrama doğru birkaç kat artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Besicilerden Servet Bakır ise canlı ağırlığı 500-550 kilogram olan kurbanlığa 72 bin lira istediğini bildirerek, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kurbanlıklarımıza daha çok talep var." dedi.

Başka bir besici Kazım Akbıyık da küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 5 bin ila 12 bin liradan satışa sunulduğunu aktararak, "Kurbanlık koçlar da 8 bin ila 12 bin lira arasında satışa sunuluyor. Alan da satan da şu anda fiyatlardan memnun. Bayrama yakın talep daha da çok olur diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.