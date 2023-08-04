Ankara Çubuk'ta Coğrafi İşaretli Vişne Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli vişne üretim bölgelerinden Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaretli vişne, rekoltesiyle üreticisini memnun etti. Sabahın erken saatlerinde toplanan vişnelerin bir kısmı tüccarlara bir kısmı ise pazarlarda ve yol kenarlarında açılan tezgahlarda satılıyor. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, coğrafi işaret tescilli vişnede rekoltenin iyi olduğunu söyledi. Çubuk vişnesinin yüksek kalitesiyle ön plana çıktığını belirten Gülle, şunları kaydetti: 'Yüzde 80 sululuk oranı, kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'nin ve Ankara'nın en iyi vişnesi burada yetişiyor. Kışa hazırlık yapan kadınlarımız da bu ürünü işleyen fabrikalarımız da vişnemizi iyi bilir. Birçok fabrika, buradan vişne almak için birbiriyle yarışıyor. Fiyatlar da artarsa üreticimiz zarar etmemiş olur ve bir sonraki yıl daha fazla ve kaliteli ürün almak için meyve ağaçlarının bakımlarını yapar.' Yaklaşık 48 yıldır vişne üreten Muammer Demirol da doğal afetlere rağmen kaliteli ve çok güzel vişnelerin yetiştiğini dile getirerek, vişne üretiminin zahmetli olduğunu anlattı. Mustafa Buğra Demirol ise yaklaşık 20 gün vişne hasadı yapacaklarını dile getirerek, 'Günlük 12-13 kişi 700-800 kilogram vişne toplayabiliyoruz. Fiyatlar geçen yıllara göre biraz daha iyi.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli vişne üretim bölgelerinden Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaretli vişne, rekoltesiyle üreticisini memnun etti.

Sabahın erken saatlerinde toplanan vişnelerin bir kısmı tüccarlara bir kısmı ise pazarlarda ve yol kenarlarında açılan tezgahlarda satılıyor.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilli vişnede rekoltenin iyi olduğunu söyledi.

Çubuk vişnesinin yüksek kalitesiyle ön plana çıktığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Yüzde 80 sululuk oranı, kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'nin ve Ankara'nın en iyi vişnesi burada yetişiyor. Kışa hazırlık yapan kadınlarımız da bu ürünü işleyen fabrikalarımız da vişnemizi iyi bilir. Birçok fabrika, buradan vişne almak için birbiriyle yarışıyor. Fiyatlar da artarsa üreticimiz zarar etmemiş olur ve bir sonraki yıl daha fazla ve kaliteli ürün almak için meyve ağaçlarının bakımlarını yapar."

Yaklaşık 48 yıldır vişne üreten Muammer Demirol da doğal afetlere rağmen kaliteli ve çok güzel vişnelerin yetiştiğini dile getirerek, vişne üretiminin zahmetli olduğunu anlattı.

Mustafa Buğra Demirol ise yaklaşık 20 gün vişne hasadı yapacaklarını dile getirerek, "Günlük 12-13 kişi 700-800 kilogram vişne toplayabiliyoruz. Fiyatlar geçen yıllara göre biraz daha iyi." ifadelerini kullandı.