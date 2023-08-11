Ankara Çubuk'ta Çiftçiler Gölet Talep Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçiler, Akkuzulu Mahallesinde yaşanan su sorununun çözülmesi için gölet yapılmasını istiyor.

Çubuk'un domatesi başta olmak üzere sebzesi ile ünlü Akkuzulu Mahallesi'nde üreticiler susuzluk nedeniyle ürünlerini sulamakta zorlanıyor. Yaklaşık 10 yıl önce kendileri için söz verilen ve projelendirilmesine rağmen yapılmayan sulama göletinin biran önce inşa edilmesini isteyen mahalle sakinleri, yetkililerden kendilerine destek istedi.

Mahallelerinde domates hasadı beklediklerini ve su sorunu çözümlenmezse binlerce ton domatesin tarlada kalacağını iddia eden Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, yetkililerden tek isteklerinin sulama göleti olduğunu söyledi.

Mahallelerinde herkesin geçim kaynağını sebze yetiştiriciliği olduğunu vurgulayan Kökmen, "Biz sadece tarım yapalım, ekip biçelim istiyoruz. Biz çalışmayı seviyoruz. Ama su sorunu nedeniyle vatandaşımız üretimi bırakma noktasına geldi." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır sulama göleti için mücadele ettiklerimi kaydeden Kökmen, şunları söyledi:

"Üreticimiz bütün sermayesini sebze ekmek için harcadı. Ancak susuzluktan dolayı bir çok tarlada domatesler kaderine terk edilmeye başladı. Önceleri yağmur boldu, kar boldu vatandaşlarımız istediği gibi ekiyordu, biçiyordu. Vatandaşımız 3 tonluk tankerle su götürüp sebzesini sulamaya çalışıyor. Bu hem maliyetli hem de çok zahmetli oluyor."