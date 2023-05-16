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ANKARA CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek YSK önünde açıklama yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yurt dışında seçmenin oy kullanma sürelerinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak YSK' ya başvuruda bulunduklarını belirterek "Maç devam ederken kural değiştirilmez" dediANKARA /DHA.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yurt dışında seçmenin oy kullanma sürelerinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak YSK' ya başvuruda bulunduklarını belirterek "Maç devam ederken kural değiştirilmez" dedi

ANKARA /DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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