ANKARA CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek YSK önünde açıklama yaptı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yurt dışında seçmenin oy kullanma sürelerinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak YSK' ya başvuruda bulunduklarını belirterek "Maç devam ederken kural değiştirilmez" dediANKARA /DHA.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yurt dışında seçmenin oy kullanma sürelerinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak YSK' ya başvuruda bulunduklarını belirterek "Maç devam ederken kural değiştirilmez" dedi
ANKARA /DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel