ANKARA CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek YSK önünde açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yurt dışında seçmenin oy kullanma sürelerinin kısıtlanmasıyla ilgili olarak YSK' ya başvuruda bulunduklarını belirterek "Maç devam ederken kural değiştirilmez" dediANKARA /DHA.