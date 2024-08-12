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Ankara Çevreyolu'nda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara Çevreyolu Karapürçek Kavşağı girişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA Çevreyolu Karapürçek Kavşağı girişinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce başka bir araca çarptı ardından takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü D.G.E. hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Karapürçek Kavşağı girişinde meydana geldi. D.G.E. idaresindeki 06 DYN 845 plakalı otomobil çevreyolunda sol şeritte ilerlerken, kontrolden çıktı. Sürücü D.G.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şerit ihlali yaparak seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil sürücüsü D.G.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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