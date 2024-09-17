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Ankara Çevre Yolu'nda TIR Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

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Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, refüje çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

ANKARA Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisi, Pursaklar istikametinde meydana geldi. İddialara göre; Çift dorseli ve yükü olmayan 18 BD 557 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı ve yan yattı. Çarpmanın etkisiyle arka tarafta bulunan dorse TIR'dan ayrıldı. TIR'ın hasar alan deposundan yola dökülen yakıt yolu kayganlaştırdı. Şans eseri kazaya karışan başka araç olmadı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, TIR sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerinin kontrolünde iki şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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