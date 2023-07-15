Ankara Çevre Yolu'nda bir tır alev topuna döndü

ANKARA - Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan, yabancı plakalı tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kabin kısmında başlayan yangın daha sonrasında tırın dorsesine sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.