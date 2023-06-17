Ankara Çerkes Derneği, Kültür Gecesi Düzenledi.

Ankara Çerkes Derneği; Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Badin Müzik Grubu, Elbruz Minikler Ekibi ve Kafkasya’nın ünlü sanatçılarından Losan Timur, Dışek Artur, Kilar Nesren Şırayder ve Angela Chetyz’in katıldığı kültür gecesi düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bislan Celoka, "Biz Çerkesler bu topraklarda yaklaşık 160 yıldır yaşıyoruz, gayret ediyoruz, emek veriyoruz. Fakat bütün kamusal alanda dile getirdiğimiz bazı taleplerimiz var. Bugün onları da tekrar etmek istiyorum; biz Kültür Bakanlığımızın Çerkes kültürünü korumak adına bir daire kurmasını, TRT'nin bir an önce TRT Çerkes'i açmasını veya varolan kanallarında Çerkesçe yayın yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber : İLEYDA ÖZMEN / Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Ankara Çerkes Derneği; Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Badin Müzik Grubu, Elbruz Minikler Ekibi ve Kafkasya'nın ünlü sanatçılarından Losan Timur, Dışek Artur, Kilar Nesren Şırayder ve Angela Chetyz'in katıldığı kültür gecesi düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bislan Celoka, "Biz Çerkesler bu topraklarda yaklaşık 160 yıldır yaşıyoruz, gayret ediyoruz, emek veriyoruz. Fakat bütün kamusal alanda dile getirdiğimiz bazı taleplerimiz var. Bugün onları da tekrar etmek istiyorum; biz Kültür Bakanlığımızın Çerkes kültürünü korumak adına bir daire kurmasını, TRT'nin bir an önce TRT Çerkes'i açmasını veya varolan kanallarında Çerkesçe yayın yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ankara Çerkes Derneği; Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde dün akşam, kültür gecesi düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın birçok ülkesinde gösteriler yapan Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Badin Müzik Grubu ve Elbruz Minikler ekibinin de sahne aldığı gösteride Kafkasya'nın ünlü sanatçılarından Losan Timur, Dışek Artur ve Kilar Nesren Şırayder'ın yanı sıra Angela Chetyz de müzikleriyle eşlik etti. Gecenin açılış konuşmasını Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bislan Celoka yaptı. Celoka şunları söyledi:

"KÜLTÜR BAKANLIĞIMIZIN ÇERKES KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK ADINA DAİRE KURMASINI, TRT'NİN ÇERKESCE YAYIN YAPMASININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bugün Elbruzumuzun, Badın Müzik Grubumuzun, çocuklarımızın, büyüklerimizin gösterisiyle hepimiz mest olacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız bir yıldır bu geceye hazırlanıyorlar. Sizden bir ricam var; lütfen alkışlarınız eksik etmeyin. Onların bu gece tek beklentisi o. Hepiniz alışkınsınız aslında Fethi Başkan'ın burada olmasına. Kendisi bugün katılamıyor kendisi şehir dışında. Bu salonu tekrardan bize tahsis ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz Çerkesler bu topraklarda yaklaşık 160 yıldır yaşıyoruz, gayret ediyoruz, emek veriyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizin kurulmasında, yetişmesinde de çok büyük emekler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Fakat bütün kamusal alanda dile getidiğimiz bazı taleplerimiz var. Bugün onları da tekrar etmek istiyorum; biz Kültür Bakanlığımızın Çerkes kültürünü korumak adına bir daire kurmasını, TRT'nin bir an önce TRT Çerkes'i açmasını veya varolan kanallarında Çerkesçe yayın yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu'nun temmuz ayında yapacağı genel kurulda ekibiyle birlikte yönetime aday olmayacağını da burada açıklayan Celoka, "Sizde biliyorsunuz biz 2019'da göreve geldiğimizde, genç bir ekiple bu göreve talip olduk, Jilegup adlı bir ekip kurarak görevimize başladık sizlerin teveccühleriyle. Şunu da açıklamak istiyorum; temmuz ayında yapılacak olan genel kurulda Jilegup olarak aday olmadığımızı buradan duyurmak istiyorum sizlere" dedi.

"ELBRUZ HER ZAMAN COŞKULU OLUR"

Elbruz Halk Dansları Topluluğu'nda yer alan dansçılar gösteri öncesinde, kuliste; ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Dansçı Buğra Dülger şunları söyledi:

"Yoğun bir şekilde hazırlandık. Başımıza gelen bu talihsiz deprem olayından dolayı bir buçuk ay ara vermek zorunda kaldık. Ondan dolayı hafta içi çalışmalar aldık, salı perşembe cumartesi pazar şeklinde. Elbruz her zaman coşkulu olur. Her zaman ki gibi coşku bekliyorum, keyif bekliyorum."

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BU DANS EKİBİNDE BULUNUYORUZ"

Elbruz Halk Dansları Topluluğu'ndan bir diğer dansçı ise şunları söyledi:

"Üçümüzde çocukluğumuzdan beri bu dans ekibinde bulunuyoruz. Çok yoğun bir çalışma süresi geçirdik. Geçtiğimiz zaman Kayseri gösterisi oldu, ondan beri çok yoğun çalışıyoruz. Güzel ve kaliteli zaman geçireceğimizi düşünüyoruz. Keyifli bir akşam bekliyoruz."

"ÇOK YOĞUN BİR TEMPOYLA ÇALIŞIYORUZ"

Dansçı Cenk Ceylan da şöyle konuştu:

"Bu gece bizi çok eğlenceli bir gösteri bekliyor kesinlikle buna şüpheniz olmasın. Sene başından beri çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Yakın zamanda Kayseri gösterisi yaşadık. Ondan beri de haftada 4 gün 5 gün işimizden, okulumuzdan feragat ederek emek verdik buna. Elbruz gerçekten coşku demek. Bu akşamda izleyicilerimize bunu hissettireceğimize inanıyoruz. Bazen çok uzun çalışma saatlerimiz olabiliyor 7-8 saatlik. Onların sonuna geldiğimizde artık hepimizin algıları kapandığından dolayı britakım komik olaylar, talihsiz anlar en zorlandığımız anlar büyük ihtimalle onlar oluyor. Ama her anından emin olun zevk alıyoruz hepimiz fazlasıyla."

"BUGÜN EN ANLAM VE ÖNEMİ; KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZA KÜLTÜRÜMÜZÜ, YAŞAYIŞ ŞEKLİMİZİ, DİLİMİZİ ÖĞRETEBİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Kuzey Kafkasya kültürünün dans ve müziklerinin sergilendiği gecede sanatçılar Timur Losan ve Dışek Artur sahne öncesi Anka Haber Ajansı'na konuştu. Losan şunları söyledi:

"Özellikle Kafkasya'dan geldiğim için Kafkasya'dan size anavatanımızdan bolca selamlar getirdim. Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı biz orada çok üzüldük. Belirli bir süre düğünlerde yasımız olduğu için Türkiye'de çok toplanılmadı. Acılarımız biraz dinince bu geceye gelme kararı aldık biraz da moral amaçlı. Bugün için söylemek gerekirse bugün en anlam ve önemi küçük çocuklarımıza bizim kültürümüzü yaşayış şeklimizi, dilimizi öğretebilirsek, çocuklar bizlerden bir şey kaparsa ne mutlu bize. İyi yaşlının olduğu yerde küçük çocuklarda iyi olur. Biz iyi olursak, biz onlara bir şey gösterebilirsek, onlar da bizden bir şey kaparsa bu gece amacına ulaşmış olur. Bizim için en büyük anlamı budur."

"İNŞALLAH ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ŞARKILARIMIZI SÖYLEYİP GECEYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Dışek Artur ise şöyle konuştu:

"Elbruz'un hocası yıllar önce anavatana dönüş yapmıştı. Orada da bir grupları vardı. Nesren'in çağrısıyla, ona da yardımcı olmak için bu geceyi güzelleştirmek için inşallah çok güzel bir şekilde şarkılarımızı söyleyip geceyi tamamlayacağız."

"KEŞKE KENDİ HALKIMIZIN, IRKIMIZIN, KÜLTÜRÜMÜZÜN DANSLARINI HERKESE SERGİLEYEBİLSEK"

Elbruz Ekibinin Dans Eğitmeni Nesren Şırayder de gösteriye nasıl hazırlandıklarını şöyle anlattı:

"Herkes çok büyük bir özveriyle kendi zamanından, hayatından kısarak belki de çalışmalara gelip çok büyük özveriyle çalıştı. Öncelikle dansçı arkadaşlarımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum, ondan sonra da kendilerine çok büyük emek sarfettiler sağolsunlar. Son birkaç aydır özellikle deprem döneminden sonra çok daha yoğun çalıştık. Çünkü deprem bizim çalışma imkanlarımızı kısıtladı. Depremden sonraki kısımda özellikle çok daha yoğun ve zor bir dönem geçirdik çalışma anlamında ama inşallah güzel olacak diye düşünüyoruz. Beklentimiz sadece sahne performansı değil. Onun haricinde bizden sonra sahneye çıkacak olan küçük kardeşlerimizin yaşları büyüdüğünde bizden çok daha ilerde çok güzel yerlerde olabildiklerini görmek en büyük temennilerimizden birtanesi. Keşke bizim de imkanımız olsa da dünyanın her yerinde yaşayan bütün insanlara yetişebilsek. Kendi halkımızın, ırkımızın, kültürümüzün danslarını herkese sergileyebilsek. Ben çok isterdim dünyadanın her yerderindeki insanların sadece anavatandan değil de diasporada yaşayan insanların oluşturduğu ekiplerin kafkas danslarını da izlemelerini çok isterdim."

"DİSİPLİNLİ ÇALIŞIYORUZ AMA ÇALIŞIRKEN ÇOK EĞLENİYORUZ"

Elbruz Minikler ekibinde yer alan Mine Ökmen, iki yıldır derneğin dans ekibinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben bu dernekte iki yıldır dans ediyorum. Disiplinli çalışıyoruz ama çalışırken çok eğleniyorum ve arkadaşlar edindim. Hazırlanırken tabi birazcıkta fazla yoruluyoruz. Bazen çok geç saatlerde çalışmak zorunda kalabiliyoruz ama yine de başarılarımızın karşılığını bence o sahnedeki heyecanla alıyoruz. Çok kalabalık olacak eminim."

"BÜTÜN AKRABALARIM BURADA ÇOK HEYECANLIYIM"

Elbruz Minikler ekibinde yer alan Jan Ömer Dikiş de gösteriye nasıl hazırlandıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Çok heyecanlıkdık. Çok hazırlandık. Gece geldi, gösteriye başlayacağız. Gece de çalıştık gündüz de çalıştık. Bütün akrabalarım burada çok heyecanlıyım."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da etkinlik alanına çelenk gönderdi.