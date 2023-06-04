Ankara Çayı taştı: Çiftçiler mağdur, mahsuller sular altında kaldı

Ankara'da şiddetli sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen ve tam kapasiteye ulaşan Ankara Çayı, bazı bölgelerde taştı. Çayın yakınlarında çiftçilik ve hayvancılık yapan 2 kişi su baskını nedeniyle kamyonetlerinde mahsur kaldı. Bölgedeki mandıralar ve birçok ekili alan sular altında kaldı. Çiftçiler mağdur oldu ve mahsulleri sular altında kaldı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayarak tüm gün etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen ve tam kapasiteye ulaşan Ankara Çayı, bazı bölgelerde taştı. Ahi Evran Mahallesi'nde taşkınlar meydana gelirken, çayın yakınlarında çiftçilik ve hayvancılık yapan 2 kişi su baskını nedeniyle kamyonetlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait ekipler, vatandaşları botlarla mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Bölgedeki mandıralar ve birçok ekili alan sular altında kaldı.

'MAHSULLERİMİZ GİTTİ, HEPİMİZİN 200-300 BİN TL ZARARI VAR'

Bahçesi sular altında kalan çiftçi Hıdır Türkdoğan, Burada 8 bahçe ve bir mandıra var. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar nedeniyle öğleden sonra bizim bahçeler sular altında kaldı. Çayın kenarında setler vardı, setlerin hepsi yıkıldı. Mağdur durumdayız. Mahsullerimiz gitti, hepimizin 200-300 bin TL zararı var. Saat 3-4 gibi tarlalar sular altında kaldı. Bu hafta içerisinde iki kez su baskını oldu. Arabada 2 kişi mahsur kaldı. Onları Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı. Biz de setlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Böyle bir problem daha önce olmamıştı. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı çay taşıyamadı, setler yıkıldı. Setler yıkılınca da bahçeleri su bastı dedi. (DHA)